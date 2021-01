Stephen Lam/Reuters Microsoft faz parceria com a GM por carros autônomos

A montadora de veículos autônomos Cruise e sua acionista majoritária General Motors disseram nesta terça-feira, 19, que formarão uma parceria com a Microsoft para acelerar a comercialização de veículos sem motorista.

A Microsoft se juntará à GM, Honda Motor e investidores institucionais num investimento de mais de US$ 2 bilhões na Cruise, elevando a avaliação da startup para US$ 30 bilhões.

As ações da GM continuaram seu recente movimento de alta, subindo 8,2% logo após a abertura dos mercados dos EUA.O novo investimento coloca a Cruise na vanguarda das empresas que desenvolvem tecnologia e veículos autônomos.

A Waymo, a empresa 'irmã do Google', é avaliada em pouco mais de US$ 30 bilhões, de acordo com o site de investidores PitchBook. A Argo AI, startup autônoma apoiada pela Ford e pela Volkswagen AG, tem avaliação de US$ 7,25 bilhões.

A Cruise usará a Azure, plataforma de computação em nuvem da Microsoft, para seus veículos autônomos.

Outras montadoras, incluindo Volkswagen e Toyota Motor, usam a Azure para outras operações e serviços.

A GM trabalhará com a Microsoft para acelerar iniciativas de digitalização da montadora, incluindo inteligência artificial, e explorar oportunidades para agilizar as operações em cadeias de suprimentos digitais e lançar mais serviços como robotáxis e entregas de última milha.