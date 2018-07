REUTERS/Lucy Nicholson Microsoft oferece curso “Quantum Katas” sobre a lingugagem usada na computação quântica

A Microsoft lançou na última sexta-feira, 27, um curso para desenvolvedores que quiserem aprender sobre computação quântica. Uma aposta para o futuro das máquinas, a computação quântica promete resolver problemas complexos com muito mais facilidade que os computadores que conhecemos hoje.

Chamado de Quantum Katas, o projeto de código aberto da Microsoft fornece ferramentas para os desenvolvedores entenderem a computação quântica em exercícios feitos em seu próprio computador. O aprendizado será por níveis: começa com uma dificuldade simples e depois surgem desafios cada vez mais complexos.

No curso, os desenvolvedores vão receber feedbacks em tempo real, conforme forem fazendo os exercícios. Além disso, eles serão os responsáveis por controlar o ritmo de aprendizado.

A Microsoft está focada em capacitar desenvolvedores para o futuro das máquinas. Ela também realizou, no começo deste mês, um concurso de codificação em linguagem quântica. A boa notícia é que os desenvolvedores parecem estar aprendendo com os exercícios. Segundo a empresa, 350 de 650 participantes do concurso resolveram pelo menos um problema proposto na competição.

Capacitação. Baseado em conceitos da Mecânica Quântica – ramo da Física que estuda o comportamento de moléculas, átomos, elétrons e outras partículas subatômicas -- esse tipo de computação faz cálculos avançados, mas também exige que desenvolvedores aprendam conceitos diferentes do que eles usam na computação clássica. Uma boa comparação é a de que, enquanto a computação clássica apela a conhecimentos de lógica e de matemática, a computação quântica usa conceitos de física moderna.