Microsoft/Reprodução A função de gravação e transcrição deve chegar para a versão desktop de Windows e Macs, da Apple, até o final deste ano

A Microsoft está integrando no Word, sua plataforma de texto, uma ferramenta de gravação e transcrição de áudios para usuários do Microsoft 365. Muito requisitado pelos usuários, o recurso chega com algumas limitações, como o funcionamento apenas na versão online, mas a empresa acredita que é um passo para modernizar o uso da aplicação.

Anunciado na última segunda-feira, 24, a ferramenta não está disponível para versões em celulares ou tablets. Para a gravação de áudio, uma espécie de ditado, a conversa pode ser captada diretamente na plataforma, pelo microfone do computador, e, para a transcrição, os usuários poderão fazer um upload de arquivos de até 200MB, em formatos como MP3, WAV, MP4 e M4A.

O uso das ferramentas, mesmo no computador, também só podem ser feitos na versão web — não é possível usá-las em aplicativos baixados previamente. Segundo a empresa afirmou em comunicado, o recurso pode competir com outras alternativas do mercado por oferecer simplicidade nos processos de gravação e transcrição dos arquivos.

"Estamos posicionados para ajudar a fornecer um balcão único, onde seu áudio, transcrição de gravação, notas e, em última análise, sua história podem viver juntos em uma única ferramenta segura familiar", disse Dan Parish, gerente de programa de grupo da Microsoft, em comunicado.

A empresa ainda informou que a função de gravação e transcrição deve chegar para a versão desktop de Windows e Macs, da Apple, até o final deste ano.