Brian Snyder/Reuters A Microsoft vai oferecer uma ajuda de custos a seus funcionários para o home office

A Microsoft vai permitir que seus funcionários trabalhem permanentemente de forma remota mesmo após a pandemia do novo coronavírus. A informação é do site americano The Verge, que teve acesso a uma orientação interna da companhia. Os trabalhadores da empresa poderão trabalhar em casa em até 50% da semana, enquanto algumas equipes vão funcionar completamente em home office.

A maioria dos funcionários da Microsoft ainda está trabalhando de forma remota devido à pandemia. A empresa, porém, pretende instalar no pós-pandemia um modelo de “local de trabalho híbrido”, com mais flexibilidade, assim que os escritórios começarem a reabrir nos Estados Unidos.

Segundo o The Verge, a Microsoft vai permitir também que alguns funcionários se mudem de cidade e até de país, mediante aprovação da empresa.

Algumas áreas da empresa, entretanto, terão dificuldade em fazer a transição permanente para o trabalho remoto, como serviços que precisam do acesso a laboratórios de hardware, data centers e treinamentos presenciais.

A Microsoft afirma que vai oferecer uma ajuda de custos a seus funcionários para o home office. O modelo da empresa também prevê a flexibilidade dos horários de trabalho.