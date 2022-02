Beck Diefenbach/Reuters - 30/03/2016 A Microsoft anunciou o primeiro modelo de HoloLens em 2015

Mais uma vez, a Microsoft patina no desenvolvimento de hardwares. De acordo com o site americano Business Insider, o futuro do próximo modelo de HoloLens, óculos de realidade aumentada da empresa, está em xeque. A reportagem afirma que a dona do Windows desistiu do lançamento do HoloLens 3 – o projeto teria sido substituído por um acordo com a Samsung que prevê a construção de um novo aparelho de realidade mista (tecnologia que une realidade aumentada e virtual).

Segundo o site, a divisão da Microsoft responsável pelo desenvolvimento do HoloLens está descontente com os objetivos de longo prazo da companhia, o que tem levado funcionários a deixarem a empresa e buscarem rivais com a Meta (dona do Facebook), que tem apostado fortemente em tecnologias de realidade virtual e aumentada mirando o metaverso.

Em resposta à publicação, um porta-voz da Microsoft negou que o HoloLens tenha sido encerrado, dizendo que o dispositivo é "parte fundamental dos planos (da empresa) para categorias emergentes como realidade mista e metaverso" e que a companhia continua “comprometida com o HoloLens e o desenvolvimento futuro do HoloLens.”

Apesar dos percalços no desenvolvimento de hardwares, a Microsoft segue apostando em softwares para conquistar um lugar ao sol no metaverso. Em março de 2021, a empresa anunciou a plataforma de realidade virtual Mesh, sucessora do Microsoft Teams, voltada a reuniões com hologramas.

Além disso, a empresa fez uma grande movimentação em direção ao metaverso no mês passado, depois de anunciar a compra da empresa de videogamaes Activision Blizzard por US$ 68,7 bilhões. Quando o acordo foi anunciado, Satya Nadella, presidente executivo da Microsoft, ressaltou que "os jogos são hoje a categoria mais dinâmica e empolgante de entretenimento em todas as plataformas e desempenharão um papel fundamental no desenvolvimento de plataformas metaverso”.

A Microsoft anunciou o primeiro modelo de HoloLens em 2015 – depois que chegou ao mercado, o dispositivo passou a ser usado principalmente na área industrial. Em abril do ano passado, a dona do Windows ganhou uma licitação no valor de aproximadamente US$ 22 bilhões para fornecer o dispositivo para soldados do exército dos Estados Unidos.

O desenvolvimento de hardwares nunca foi o forte da Microsoft. Nos últimos anos, a empresa teve grandes fracassos na área, como o Windows Phone e a aquisição da Nokia.