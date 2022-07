Mike Segar/Reuters Microsoft é a dona do Windows, sistema operacional para computadores

Após colocar no mercado o Windows 11 no ano passado, a Microsoft planeja lançar uma nova edição do seu sistema operacional já em 2024, de acordo com informações obtidas pelo site Windows Central publicadas na sexta-feira, 15.

Batizdo informalmente de Windows 12, a empresa havia sinalizado que encurtaria o tempo entre as versões do Windows. Mais detalhes não foram dados sobre o novo sistema, que ainda está no estágio inicial de desenvolvimento interno na empresa.

A estratégia é similar aos lançamentos iniciais do sistema operacional, que ficavam três anos no mercado. Nos últimos anos, porém, a janela havia aumentado, como entre o Windows 10 (2015) e o Windows 11 (2021).

Apesar do ciclo de três anos, a Microsoft planeja também lançar grandes atualizações para os sistemas mais antigos. O site Windows Central diz que usuários devem receber até quatro novidades por ano no Windows 11, começando em 2023.