Olivier Douliery/AFP Nos Estados Unidos, o presidente Donald Trump estabeleceu um prazo até 15 de setembro para a compra do TikTok

A Microsoft está interessada em comprar toda a operação global do TikTok, de acordo com uma reportagem do jornal Financial Times publicada nesta quinta-feira, 6. Até então, sabia-se apenas que a empresa estava tentando adquirir os ativos do TikTok na América do Norte, na Austrália e na Nova Zelândia.

Segundo o jornal, que conversou com fontes familiarizadas com o assunto, a Microsoft mira a compra da operação global do TikTok com o objetivo de facilitar o dia a dia para os funcionários do app e de proteger a experiência do usuário, para garantir, por exemplo, que um usuário de um país possa continuar usando o serviço quando viaja para o exterior.

A agência de notícias Reuters, que conversou com pessoas familiarizadas com o assunto, afirma que Microsoft ainda não levou a nova proposta em suas negociações com a ByteDance, empresa chinesa que é dona do app de vídeos TikTok.

Nesta semana, o presidente Donald Trump afirmou que banirá o aplicativo dos Estados Unidos caso não haja a aquisição do serviço por uma empresa americana — a mais cotada para a compra é a Microsoft, que já divulgou planos nessa direção. Trump estabeleceu um prazo até 15 de setembro para a conclusão do acordo.

Uma reportagem publicada nesta quarta-feira, 5, pelo site CNBC, afirmou que a Microsoft pode pagar até US$ 30 bilhões pelo TikTok.