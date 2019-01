Ted S. Warren/AP Brad Smith, a Microsoft, apresentou o projeto da empresa para a habitação de regiões ao entorno de Seattle

A Microsoft quer facilitar a moradia oferecendo crédito imobiliário a preços acessíveis para os trabalhadores de Seattle. A empresa criada pelo Bill Gates se comprometeu a investir mais de US$ 500 milhões em moradia na região.

Ao jornal The Seattle Times, o diretor jurídico da Microsoft, Brad Smith, disse que a ideia surgiu após a empresa ingressar em um grupo formado por 18 companhias que tratam de questões cívicas na região. A maior parte do montante, disse a Microsoft, será usada para aumentar as casas de trabalhadores de baixa a média renda, na região de Puget Sound.

O valor foi comprometido em três maneiras: Cerca de US$ 225 milhões serão emprestados a taxas de juros menores que as do mercado para quem quiser construir unidades para famílias que ganham até US$ 124 mil por ano. Já US$ 250 milhões serão usados para empréstimos a taxas de mercado para construção de moradias populares para famílias formadas por até duas pessoas e com renda média de US$ 48.1 milhões. Por fim, US$ 25 milhões serão doados para financiar serviços voltados a pessoas de baixa renda ou em condição de rua.

O compromisso anunciado pela Microsoft acontece seis meses depois de ter sido frustrada o projeto de “imposto de cabeça” que exigia que as empresas que faturam mais de US$ 200 milhões por ano que paguem US$ 275 em impostos por empregado. O valor seria investido em melhorias para a cidade e moradia. O projeto, no entanto, caiu por terra depois que a Amazon disse que interromperia a ideia de construir uma nova sede, caso a proposta passasse a valer.

A novidade é o maior compromisso já feito pela Microsoft, que detém US $ 135 bilhões em reservas de caixa e investimentos de curto prazo. Segundo a própria companhia este também é uma das maiores contribuições de moradia já feitas por uma empresa privada.