REUTERS/Mike Blake A Microsoft foi a empresa mais valiosa de Wall Street de 1998 até 2000

A Microsoft retomou o seu posto de segunda empresa mais valiosa dos Estados Unidos, atrás somente da Apple. Quem ocupava a posição até então era a Amazon, mas a empresa caiu para o terceiro lugar depois que os seus resultados trimestrais, divulgados nesta quinta-feira, 25, decepcionaram o mercado e a fizeram perder US$ 65 bilhões em valor de mercado.

A empresa de Bill Gates foi a companhia mais valiosa de Wall Street de 1998 até 2000. A Apple, atual líder, atingiu em agosto desse ano a marca histórica de US$ 1 trilhão em valor de mercado. A fabricante de iPhone divulgará os seus resultados do último trimestre na próxima quinta-feira, 1.

Decepção. As ações da Amazon caíram 7,82% nesta sexta-feira, a maior queda dos últimos três anos – isso porque as perspectivas para as vendas da empresa no período de festas do fim do ano não atingiram as metas. Essa queda da Amazon gerou a preocupação de que as empresas de tecnologia de Wall Street estão começando a encarar competições mais acirradas.

A Microsoft passou a Amazon mesmo tendo sido afetada por um efeito geral de descrença com o setor de tecnologia, que fez suas ações caírem 2% ao meio dia – além dos resultados decepcionantes da Amazon, a Alphabet, dona do Google, divulgou ontem seu relatório trimestral que também não bateu as metas.

As ações da Microsoft estavam em alta de 4% desde a quarta-feira, 24, quando a empresa divulgou seu balanço trimestral que atendeu às expectativas do mercado, principalmente por causa do sucesso do seu serviço de computação em nuvem que compete com o da Amazon.

O valor de mercado da Microsoft bateu US$ 823 bilhões nesta sexta-feira, 26, enquanto a Amazon marcou US$ 805 bilhões, o que fez a Microsoft superar a Amazon, que se mantinha na segunda posição desde abril deste ano.

Analistas estimam que o valor de mercado da Amazon caiu 40% durante o ano, enquanto a Microsoft cresceu 25%. A estimativa de valor de mercado esperada pela Amazon é de US$ 963 bilhões, enquanto a expectativa da Amazon é de US$1,068 trilhões para o ano.