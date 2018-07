Reuters A unidade de nuvem da Microsoft teve um crescimento acelerado

A gigante da tecnologia Microsoft anunciou que sua receita e lucro do segundo trimestre de 2017 tiveram desempenho acima do esperado no segundo trimestre. O lucro líquido mais do que dobrou no período e chegou a US$ 6,51 bilhões. De abril a junho de 2016, o resultado havia somado US$ 3,12 bilhões. Em valores ajustados, a receita chegou a US$ 24,7 bilhões entre abril e junho, um aumento de 9,1% em relação ao mesmo período do ano anterior.

Após o resultado do balanço, as ações da companhia fecharam em alta de 0,49%, cotadas a US$ 74,22. Isso ocorreu porque o desempenho superou as expectativas: os analistas esperavam lucro ajustado de US$ 0,71 por ação e receita de US $ 24,27 bilhões, de acordo com a Thomson Reuters.

O resultado positivo foi motivado pela boa performance do negócio de soluções para armazenamento em nuvem, que tem crescido rapidamente. A receita da área subiu 11%, atingindo US$ 7,43 bilhões no trimestre, contra a média de previsões de US$ 7,32 bilhões, segundo a empresa de análises FactSet.

A receita isolada do Azure – principal produto de nuvem para a empresa – praticamente duplicou no trimestre, apesar da concorrência mais acirrada de rivais de peso, como Oracle, Amazon, IBM e Google.