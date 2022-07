Getty images Empresa divulgou resultados financeiros nesta terça-feira, 26

Com resultados abaixo do esperado, a Microsoft divulgou nesta terça-feira, 26, seu balanço financeiro relativo ao segundo trimestre de 2022. Nele, a empresa teve o crescimento mais lento desde 2020. O aumento de 12% em relação ao ano anterior somou US$ 51,78 bilhões de receita no período que terminou em junho deste ano, marcando, também, o encerramento do ano fiscal da empresa. De acordo com especialistas da Refinitv, a empresa tinha uma expectativa de receita de, pelo menos, US$ 52,44 bilhões. Após o fechamento do mercado, as ações da Microsoft caíram cerca de 1%.

A empresa viu aumento nos lucros, registrando US$ 16,7 bilhões, uma alta de 7% comparada com o ano anterior. Ainda assim, todos os resultados da empresa estiveram abaixo do esperado pelos investidores.

Grande parte do crescimento, mesmo lento, da Microsoft fica por conta de sua divisão de serviços de nuvem, a Azure. A área tem crescido de forma importante desde o início da pandemia. No relatório financeiro desta terça, a Microsoft informou que o serviço teve crescimento de 40% na comparação anual e o setor do qual faz parte, que também inclui SQL Server, Windows Server, viu um aumento de 20%, faturando quase US$ 21 bilhões.

“O DNA central da história de crescimento da Microsoft é o crescimento da nuvem e do núcleo do Azure, que foi saudável neste trimestre e parece ter impulso em 2023, apesar dos ventos contrários econômicos”, explica Dan Ives, da consultoria americana Wedbush Securities, em nota a investidores nesta terça.

Serviços

Em relação ao setor de videogame da empresa, os serviços de Xbox, console da marca, não conseguiu acompanhar o movimento tímido no crescimento da empresa. A receita vinda da área diminuiu 7% na comparação anual, uma perda de US$ 259 milhões. A área ainda viu uma queda na venda de consoles, cerca de 11%, além da diminuição no tempo de engajamento.

Um dos serviços mais populares da empresa, porém, o Microsoft 365, teve um aumento de receita de 19% no ano e chegou a 59,7 milhões de assinantes - no último trimestre, o total era de pouco mais de 58 milhões.

Ao contrário do último trimestre, quando foi um dos produtos com maior crescimento na Microsoft, rede social de trabalho da empresa, teve aumento de 26% - cerca de US$ 768 milhões. De acordo com a companhia, foi possível ver, ainda, um impacto negativo no crescimento da rede social por conta da redução no valor gasto em publicidade na plataforma.