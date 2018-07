REUTERS/Lucas Jackson Satya Nadella é o presidente executivo da Microsoft

Pela primeira vez em três anos, a Microsoft ultrapassou o Google em valor de mercado, de acordo com informações do site CNBC. A Microsoft atualmente vale US$ 753 bilhões, enquanto a Alphabet, empresa que é dona do Google, vale US$ 739 bilhões. Com essa conquista, a Microsoft se torna a terceira empresa mais valiosa do mundo, perdendo apenas para a Apple e a Amazon.

A disputa pela terceira colocação no ranking começou em 2012, ano em que o Google ultrapassou a Microsoft em valor de mercado. Desde então, as duas empresas ficavam alternando na posição, mas há três anos o Google se mantinha como mais valioso. Agora, a Microsoft reconquistou o lugar no pódio. Na primeira e segunda colocação estão a Apple e a Amazon, com os valores de US$ 923 bilhões e US$ 782 bilhões, respectivamente.

Mudanças. O resultado é um reflexo das transformações que a Microsoft vem passando nos últimos quatro anos, desde que o presidente executivo Steve Ballmer saiu da empresa e Satya Nadella assumiu o comando. Nesse período, o preço das ações da Microsoft mais que dobrou. Nadella reorientou a estratégia da Microsoft: ao invés de encarar o Windows como o centro de tudo, o presidente resolveu focar em tecnologias multiplataforma, como a nuvem e a inteligência artificial.