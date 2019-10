Lucas Jackson/Reuters Satya Nadella é presidente executivo da Microsoft

A Microsoft venceu nesta sexta-feira, 25, uma disputa importante no mercado de computação em nuvem: a empresa foi escolhida pelo Pentágono para um contrato de US$ 10 bilhões, divulgou o departamento de Defesa americano. Vice-líder do mercado de nuvem no mundo, com sua divisão Azure, a Microsoft bateu a Amazon, líder global e favorita para vencer a contenda.

Chamado de Joint Enterprise Defense Infrastructure Cloud (JEDI), o contrato é parte de uma modernização digital do Pentágono, que pode deixar o Exército americano mais ágil – a meta é dar aos militares melhor acesso a dados, a partir de campos de batalha e localizações remotas. “Se eu estou numa guerra, quero a maior quantidade de dados o possível”, disse o general Jack Shanahan, ao explicar a repórteres em agosto o porquê do contrato – apesar de administrar o exército mais potente do mundo, o Pentágono tem tecnologia ainda bastante inadequada, dizem alguns oficiais.

O processo foi cercado de polêmicas e conflitos de interesse – em especial, do presidente Donald Trump, um crítico conhecido da Amazon e seu fundador Jeff Bezos. Em agosto, Trump disse que sua administração estava revisando a proposta da Amazon para o contrato, após reclamações de outras empresas.

A Oracle, que também disputou o processo, levantou várias dúvidas – uma das principais reclamações foi a de que um ex-funcionário da Amazon, trabalhando no Departamento de Defesa, acabou se demitindo para se reintegrar à Amazon durante a seleção. Nem isso, porém, levou à vitória da empresa, dizendo que se declarou “surpresa com a conclusão”.

Em nota, a companhia disse que um “estudo detalhado das ofertas” poderia “levar claramente a uma conclusão diferente.” A Amazon está considerando recorrer da decisão final, disse uma fonte à agência de notícias Reuters. Já a Microsoft não comentou o assunto, mas se beneficiou da decisão: após a divulgação, as ações da empresa se valorizaram em 3% depois do fechamento do pregão da sexta-feira.

Algumas empresas disseram ainda que um contrato com um único vencedor daria ao escolhido uma vantagem comercial. Em resposta, o Pentágono disse que planeja fazer diferentes acordos de nuvem com várias empresas no futuro.