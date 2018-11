REUTERS/Issei Kato O Airbnb deve fazer uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) em 2019

O serviço de hospedagem compartilhada Airbnb anunciou nesta segunda-feira, 26, a contratação de Dave Stephenson, que trabalhou na Amazon durante 17 anos, como vice-presidente financeiro. A empresa estava procurando alguém para o cargo há dez meses, quando deu os primeiros sinais de que faria uma oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês). A previsão é que o Airbnb entre na bolsa de valores em 2019. A informação é do site CNBC.

Anteriormente, Dave Stephenson ocupava a função de vice-presidente financeiro da área de consumo global da Amazon, responsável por todas as vendas do site.

Em um post em seu blog, o Airbnb disse que Stephenson, no seu emprego anterior "ajudou a empresa a obter receita de dois dígitos e crescimento do lucro operacional nos últimos quatro anos". Stephenson começará no Airbnb em janeiro.

Crescimento. O Airbnb anunciou neste mês que a receita do último trimestre da empresa foi de mais de US$ 1 bilhão. Hoje, a startup é uma das mais valiosas dos Estados Unidos: ela é avaliada em US$ 31 bilhões.