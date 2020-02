Jason Aden/Bloomberg O modo escuro já está disponível no Instagram, Messenger e WhatsApp

O Facebook está começando a liberar o modo escuro para os usuários da rede social. O recurso chegou ao Facebook Lite, versão leve da plataforma, e está disponível para aparelhos que usam o sistema operacional Android. O app principal do Facebook, entretanto, continua sem a ferramenta.

Na nova atualização do Facebook Lite, o modo escuro aparece disponível por todo o app, do feed de notícias até as configurações da rede social. Em vez de usar a cor preta, a ferramenta usa um cinza escuro.

A função pode ser habilitada na área de configurações do Android. A empresa ainda não anunciou planos de liberar o recurso para o aplicativo principal do Facebook.

O modo escuro já está disponível em outras plataformas do Facebook. Nos últimos meses, Instagram, Messenger e WhatsApp ganharam a funcionalidade.