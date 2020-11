Facebook/Divulgação Libra deve ser lançado em janeiro

A libra, criptomoeda do Facebook, está pronta para ser lançada já em janeiro, informou o jornal Financial Times nesta sexta-feira, 27, citando três fontes envolvidas no projeto.

A Libra Association, sediada em Genebra, que emitirá e administrará a libra, planeja lançar uma única moeda digital lastreada em dólar, disse o FT. A mudança representaria uma redução nas ambições do projeto em resposta a uma reação regulatória e política.

A libra, anunciada pelo Facebook no ano passado, foi modificada depois que reguladores e bancos centrais de todo o mundo levantaram preocupações de que a moeda poderia perturbar a estabilidade financeira.

A Libra Association, da qual o Facebook é um dos 27 membros, está buscando o sinal verde do regulador dos mercados da Suíça para emitir uma série de ‘stablecoins’ lastreadas em moedas tradicionais individuais, bem como um token baseado em ‘stablecoins’ indexado a moedas.

No entanto, de acordo com o novo plano do órgão, outras moedas lastreadas em moedas tradicionais, assim como o composto digital, seriam introduzidas em uma data posterior, disse o FT.

A Libra Association não respondeu imediatamente a um pedido de comentários. A Finma, o regulador suíço, não elaborou além de uma comunicado em abril confirmando o recebimento do pedido da Libra para uma licença de pagamento.

Os ‘stablecoins’ são projetados para evitar a volatilidade típica das criptomoedas, como o bitcoin, tornando-os, em teoria, mais adequados para pagamentos e transferências de dinheiro.