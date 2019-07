Facebook/Divulgação Fed diz que libra não pode ser desenvolvida sem discussão regulatória

Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, banco central dos EUA, disse nesta quarta-feira, 10, que o plano do Facebook de lançar uma moeda digital chamada libra levanta “sérias preocupações” que merecem uma profunda revisão regulatória. Segundo ele, o projeto não pode ir em frente sem que as questões regulatórias sejam respondidas.

“A libra levanta preocupações sérias em relação à privacidade, lavagem de dinheiro, proteção ao consumidor e estabilidade financeira”, disse ele em um depoimento perante o Comitê de Serviços Financeiros da Câmara dos Deputados. “Essas são preocupações que devem ser abordadas completa e publicamente”.

Powell disse que qualquer revisão regulamentar do projeto recém-anunciado deve ser “paciente e cuidadosa”, e espera que o Conselho de Supervisão da Estabilidade Financeira dos EUA, um painel de reguladores financeiros, também revise a ideia. "Isso é algo que não se encaixa facilmente nosso cenário regulatório, mas potencialmente tem escala. Precisa de observação cuidado, então acredito que precisamos de tempo com isso", disse.

Não está claro de que maneira o Fed poderia interferir no projeto caso quisesse, dado o duvidoso tratamento regulatório de moedas digitais, mas as perspectivas de Powell têm destaque por se tratar do líder de um dos principais banco centrais do mundo. Executivos do Facebook devem depor ainda neste mês no congresso americano, onde legisladores experientes demonstraram preocupações de privacidade em relação ao projeto.

Powell disse que o Fed criou um grupo de estudos para acompanhar o projeto e está em contato com outros bancos centrais do mundo. Ele também espera que o Conselho de Monitoramento de Estabilidade Financeira dos EUA, órgão que monitora riscos ao sistema financeiro, analise a ideia.

Ele também disse que apoia a inovação financeira desde que riscos apropriados sejam identificados, mas disse que a gigante plataforma desfrutada pelo Facebook destaca a libra de outros projetos de moeda digital.

"O Facebook tem alguns bilhões de usuários, então acho que pela primeira vez há a possibilidade de uma ampla adoção", disse ele. Quaisquer problemas com origem na libra "cresceriam a níveis sistêmicos importantes apenas pelo tamanho do Faceb0ok".