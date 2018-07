Nilton Fukuda/Estadão De carona. Antonio Piccinini e Itay Gil, do Moovit: carona é recurso que pode resolver problema de transporte no mundo

A partir desta segunda-feira, 12, os paulistanos terão mais uma opção de transporte para se movimentar pela cidade: os aplicativos de carona compartilhada. Conhecido por ser um guia do transporte público na cidade, o aplicativo israelense Moovit lança um serviço de caronas na Grande São Paulo de olho em dois públicos: passageiros e motoristas.

Para os primeiros, a promessa do serviço, chamado de Moovit Carpool (carona, em inglês), é de encontrar viagens bem mais baratas do que em alternativas como táxi ou o aplicativo de carona paga Uber. Já para os condutores, a expectativa é de que o serviço permita que eles economizem com gasolina ao dividir os custos das viagens de todos os dias de casa para o trabalho – e vice-versa.

“Muitas pessoas dirigem para o trabalho sozinhas todos os dias. O melhor jeito de resolver o problema do transporte nas grandes cidades é usar um recurso subutilizado como esse”, diz o israelense Itay Gil, executivo que lidera a operação do Moovit Carpool no mundo. O Brasil é o terceiro país a receber o serviço, depois de Israel e Itália -- lá, a plataforma opera apenas na capital, Roma. Hoje, o Moovit tem cerca de 60 milhões de usuários em todo mundo – cerca de 10 milhões estão no País.

A empresa traça rotas de transporte público em mais de cem cidades brasileiras, que são calculadas de acordo com a localização do usuário. Isso faz o Moovit sugerir o trajeto mais rápido usando metrô, ônibus e trem.

Alternativa. Agora, a carona também considerada como uma opção de transporte pelo aplicativo do Moovit. “Queremos oferecê-las num preço que seja próximo do transporte público, mas vantajoso para o motorista”, diz Gil. Já os motoristas deverão baixar um aplicativo próprio, chamado de Moovit Carpool, disponível para os sistemas iOS e Android, para oferecer as corridas.

Em testes feitos pela reportagem do Estado, uma corrida da Avenida Paulista à Avenida Juscelino Kubitschek sai por R$ 11,50. Outra, da Avenida Paulista à Lapa, custa R$ 9 ao passageiro. No Uber, os mesmos trechos saem por R$ 19 e R$ 22,50.

No primeiro momento, o Moovit é quem vai decidir o valor das viagens – para ganhar popularidade, as caronas serão gratuitas para os passageiros, mas repassadas na íntegra aos motoristas. O preço das viagens será baseado apenas na quilometragem, estimando gastos com gasolina – a empresa diz que motoristas poderão economizar até R$ 400 com combustível por mês se oferecerem caronas.

Saiba como usar o aplicativo de caronas do Moovit











Foto: Clarissa Avelar/Moovit Para quem quer pegar uma carona, é preciso baixar o aplicativo do Moovit, disponível para Android e iOS. Nele, coloque sua localização e para onde você quer ir. A carona vai aparecer como uma das opções, ao lado de trajetos de ônibus e metrô, por exemplo. Foto: Clarissa Avelar/Moovit Será possível fazer viagens na hora ou programá-las – a ideia do aplicativo é facilitar a vida de quem vai e volta do trabalho todos os dias. Se você gostar de um motorista, o Moovit vai te ajudar a pegar caronas com ele mais vezes Foto: Clarissa Avelar/Moovit Nesta tela, você pode ver a viagem que já confirmou, com informações como valor, ponto de partida e ponto de desembarque. Às vezes, o motorista poderá te deixar um pouco distante da sua rota (a ideia é que ele não tenha que desviar para te deixar). Foto: Clarissa Avelar/Moovit Se você tem uma rotina planejada, o Moovit pode te ajudar a encontrar caronas para casa e para o trabalho todos os dias – e agendá-las previamente. Foto: Clarissa Avelar/Moovit Se você quiser oferecer caronas no seu carro, terá de baixar o aplicativo Moovit Carpool, para iOS e Android. Nele, será preciso fazer um cadastro, incluindo informações como email e telefone, por exemplo. Foto: Clarissa Avelar/Moovit O motorista também terá de vincular sua conta do Facebook ao Moovit – é uma medida da empresa para dar mais segurança às caronas. Foto: Clarissa Avelar/Moovit Depois de se cadastrar, você já pode oferecer caronas. Mas calma: para evitar que os motoristas transformem o Carpool em uma profissão, será possível apenas dar duas caronas por dia – e levar no máximo três passageiros em cada carona. Além disso, só será possível fazer uma carona das 0h às 11h59, e outra das 12h às 23h59. Foto: Clarissa Avelar/Moovit Para oferecer uma carona, você deve dizer onde começa e onde termina suas viagens todos os dias. A ideia do aplicativo é que os passageiros possam agendar corridas com você. É possível ainda oferecer uma viagem repentinamente, mas a chance de encontrar um caroneiro é menos provável, diz a empresa Foto: Clarissa Avelar/Moovit Nesta tela, você poderá dizer quais dias faz uma rota determinada – de maneira que o Moovit possa encontrar passageiros para você. Caso tenha algum problema, avise o aplicativo – ele cancelará as viagens e comunicará os passageiros de qualquer imprevisto Foto: Clarissa Avelar/Moovit Nesta tela, é possível revisar as viagens que você vai oferecer – e até mesmo saber quem são os passageiros que estarão nelas. Mas atenção: um passageiro só entra no seu carro se você aprová-lo. Com a aprovação, ele terá acesso ao seu telefone e email, para que vocês conversem em caso de algum problema.

A ideia, porém, não é gerar um concorrente para o Uber ou os táxis. Cada motorista, explica a empresa, poderá oferecer apenas duas viagens por dia – a primeira, das 0h às 11h59; a segunda, das 12h às 23h59 – e levar no máximo três passageiros por corrida, mesmo que eles façam apenas parte da rota com o condutor. “Nossa plataforma é para quem vai e volta do trabalho todo dia, não é para quem quer lucrar”, diz o executivo.

Ao se cadastrar, cada motorista deverá dizer onde mora e trabalha, e em quais horários e dias costuma rodar – assim, o aplicativo poderá oferecer passageiros para ele. Cada viagem deverá ser confirmada pelo motorista – caso um dia atípico apareça, é só comunicar ao Moovit. Além disso, os usuários terão de integrar sua conta do Moovit ao Facebook – uma medida de segurança para ambos os lados. Segundo o Moovit, não há restrição de carros no serviço – cada viagem, porém, será avaliada pelos passageiros. “Um veículo em más condições vai ganhar notas baixas”, avisa Gil.

Estratégia. Além de aumentar a base de usuários do Moovit, o novo serviço também faz parte da estratégia para começar a gerar receita. O aplicativo de rotas de transporte público foi criado em 2012, recebeu cerca de US$ 83 milhões em quatro rodadas de investimento até agora, mas ainda não gera lucro.

No futuro, depois que o Moovit Carpool tiver uma base de usuários madura, a empresa vai cobrar dos motoristas uma pequena comissão de cada viagem. “Não vamos ter comissão por agora. Acreditamos que o Carpool tem potencial para ser um serviço com centenas de milhões de usuários”, aposta Gil.

Não é a única estratégia do Moovit para ganhar dinheiro: em maio, a empresa revelou ao Estado que vai vender dados sobre a movimentação das pessoas em ônibus, trens e metrô para governos e empresas.

Para emplacar a carona no Brasil, Gil contratou um novo executivo para o serviço: Antonio Piccinini, que vai cuidar do projeto do Carpool, ao lado de Pedro Palhares, diretor-geral do Moovit no Brasil. Juntos, eles terão de resolver dois problemas: conseguir motoristas e convencê-los a não usar aplicativos que mudam a rota de cada dia por melhorias no trânsito, como o Waze – que também deve lançar, até o final do ano, um serviço de caronas nos mesmos moldes no País.

“Vamos pedir comprometimento aos nossos motoristas. Eles podem ter rotas melhores, mas também podem economizar se usarem nosso aplicativo”, diz Gil.