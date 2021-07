Hannah McKay/Reuters O plano é uma parceria do Uber com a Surf Telecom, que usa a rede da TIM no Brasil

O Uber Chip, plano de celular pré-pago para motoristas do app e entregadores do UberEats, está disponível agora em todo o Brasil. Anunciado globalmente em janeiro, o serviço permite que os parceiros usem os créditos pagos para navegar na plataforma, sem consumir dados de sua própria internet móvel.

A iniciativa é uma parceria do Uber com a Surf Telecom, que usa a rede da TIM no Brasil. O plano inclui Whatsapp ilimitado, 9GB de internet 4G por mês e acesso aos aplicativos Uber Driver e Waze. Para ligações, os parceiros terão chamadas ilimitadas para fixo e celular de qualquer operadora, local e interurbano, usando código 41 e 100 SMS por mês.

A contratação do chip pode ser feita na seção Uber Pro do app Uber Driver. O contrato do plano é trimestral e o valor varia de acordo com a classificação do motorista ou entregador no programa de vantagens do Uber: na categoria Diamante o preço é de R$ 20 mensais e chega até R$ 50 para parceiros que não têm Uber Pro.

Há opções de pagamento com cartão de crédito, débito, pré-pago ou boleto bancário. Feita a contratação, é preciso baixar o app do Uber Chip para gerenciar a conta.