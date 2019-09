Hannah McKay/Reuters Desde 2015, o Uber assinou mais de 20 acordos de transporte

Uma motorista do Uber processou a empresa por classificar seus motoristas como trabalhadores independentes, horas depois que parlamentares da Califórnia votaram para ajudar milhares desses trabalhadores a se tornarem empregados e terem direitos a benefícios.

A ação coletiva registrada na quarta-feira pela motorista Angela McRay parece ser a primeira desde que o Senado da Califórnia aprovou uma lei que poderia afetar trabalhadores de muitos setores, além dos de empresas de transporte como o Uber.

O governador Gavin Newsom apoia a lei proposta, que entrará em vigor em 1º de janeiro, embora possa sofrer alterações antes de chegar às suas mãos.

McRay, moradora de Pittsburg, Califórnia, que disse que dirige para o Uber desde novembro de 2016, culpa a empresa por “ter declarado publicamente que pretende desafiar esse estatuto”, continuando a tratar os motoristas como contratados independentes.

“Esse contínuo desafio à lei constitui uma violação intencional da lei da Califórnia”, afirma o processo. McRay está buscando indenizações para os motoristas do Uber na Califórnia e uma liminar que exige conformidade da empresa.

Um porta-voz do Uber disse nesta quinta-feira: “Sob a lei, o teste de classificação agora seria diferente na Califórnia, mas isso não significa que não vamos passar no teste.” O vice-presidente jurídico do Uber, Tony West, disse na quarta-feira que a lei não reclassificou automaticamente os motoristas, mas a Uber poderia “passar no teste mais difícil para a satisfação de árbitros e tribunais”.

Em março, o Uber concordou em pagar US$ 20 milhões para resolver uma ação de quase seis anos registrada por motoristas da Califórnia e de Massachusetts sobre suas classificações de trabalhadores independentes.