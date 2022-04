Patrícia Cançado/Estadão Usuários que não se sentirem protegidos contra a covid-19 pela permissão poderão cancelar corridas

O Uber anunciou nesta terça-feira, 19, que motoristas nos Estados Unidos não são mais obrigados a utilizarem máscaras durante as viagens com o aplicativo. A decisão ocorreu depois que o governo americano retirou a obrigatoriedade do item de segurança em locais fechados a partir desta semana. Medida não será aplicada no Brasil.

Os usuários, porém, que não se sentirem protegidos contra a covid-19 pela permissão, poderão cancelar corridas em que o motorista estiver sem máscara. O Uber não informou se a escolha dos passageiros vai gerar alguma taxa de desistência da viagem.

“Muitas pessoas ainda podem se sentir mais seguras usando uma máscara por causa de situações de saúde pessoal ou familiar, portanto, respeite suas preferências”, afirma a empresa no comunicado.

Apesar de liberar motoristas do uso de máscara, o Uber reforça que o item de segurança ainda é recomendado para evitar o contágio e a transmissão do vírus. O Centro de Controle e Prevenção de Doenças dos EUA (CDC, na sigla em inglês) alertou que recebeu a ordem da Suprema Corte e que não vai mais tratar o uso como obrigatório. Ainda assim, o órgão afirma que a máscara é uma barreira sanitária a mais contra a circulação do coronavírus.