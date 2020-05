O Uber vai pedir para que seus motoristas usem máscaras comuns em alguns países, como medida de segurança no serviço de transporte compartilhado. Segundo informações deste domingo, 3, do canal de televisão americano CNN, a medida foi aprovada em uma reunião na última semana por executivos da empresa. Por enquanto, a medida começa a ser praticada em alguns países, como os EUA – aqui no Brasil, vale lembrar, o uso de máscaras para motoristas e passageiros está se tornando obrigatório em alguns Estados, como São Paulo.

Para garantir que as regras serão cumpridas, o Uber está desenvolvendo uma tecnologia para identificar se os motoristas estão seguindo o protocolo antes de aceitar uma corrida, segundo uma fonte próxima ao assunto contou à CNN. A empresa já possui um sistema de identificação facial em tempo real e trabalha para adaptar a ferramenta.

Geoffrey Van Der Hasselt/AFP Uber enfrenta redução de até 80% em corridas em alguns mercados

"À medida que os países reabrem, o Uber se concentra na segurança e segue com cautela. Hoje, continuamos pedindo aos passageiros que fiquem em casa, se puderem, enquanto transportam suprimentos de segurança para os motoristas que estão fazendo viagens essenciais. Ao mesmo tempo, nossas equipes estão se preparando para a próxima fase de recuperação, onde todos teremos um papel a desempenhar ", disse o chefe de comunicações de segurança da Uber, Andrew Hasbun, em comunicado à CNN.

Assim que a nova política de segurança começar, o Uber também vai trabalhar para oferecer máscaras aos motoristas, mas, segundo as informações, os trabalhadores terão que utilizar o equipamento tendo ou não recebido o item da empresa.