Patrícia Cançado/Estadão Alta nos combustíveis tem forte impacto sobre motoristas de Uber e de outros apps de transporte

Aqueles que dirigem carros e fazem entregas para aplicativos como Uber, Lyft e DoorDash foram bastante impactados pelo aumento dos preços da gasolina, pois sua capacidade de ganhar dinheiro está diretamente ligada a dirigir centenas de quilômetros por semana. E como os motoristas não têm vínculo empregatício, as empresas não os reembolsam pelas despesas com o combustível.

Alguns motoristas dizem que já não aguentam mais e a despesa maior com o combustível está tornando insustentável uma já difícil equação financeira. O preço médio do galão de gasolina nos Estados Unidos atingiu um recorde de US$ 4,33 em 13 de março, de acordo com o site de monitoramento AAA.

“Os altos preços da gasolina são o golpe final”, disse Harry Campbell, que escreve para o blog Rideshare Guy e produz um podcast destinado a ajudar os motoristas de aplicativos. “O aumento dos preços da gasolina torna a situação ainda mais difícil e, para muitos motoristas, é a gota d’água para atingirem seu limite".

Em uma recente pesquisa com 325 motoristas que acompanham o conteúdo produzido por ele, Campbell descobriu que 38% estavam dirigindo menos por causa dos preços elevados da gasolina e 15% pararam de dirigir completamente.

Alguns motoristas em todo o país organizaram um boicote aos aplicativos de transporte neste mês, mas é difícil dizer com certeza quantas pessoas participaram dele.

A Uber, a Lyft e a DoorDash dizem que o número total de motoristas não diminuiu. Segundo a Uber, ela tem mais motoristas ativos atualmente do que em janeiro. Tanto a Uber quanto a Lyft aumentaram as tarifas das corridas na maioria dos lugares para os próximos dois meses, uma mudança que, de acordo com as empresas, ajudará a compensar os motoristas.

A Uber e a Lyft dizem que os motoristas estão ganhando mais dinheiro agora, depois de os lockdowns serem suspensos, do que no início da pandemia ou até mesmo antes da pandemia, inclusive levando em consideração o aumento do preço da gasolina.

O app Gridwise, que ajuda os motoristas a controlar quanto estão ganhando e a contabilizar dados, descobriu que o faturamento dos condutores aumentou em todo o país nos últimos meses, de uma média de US$ 308 por semana, no início de janeiro, para US$ 426, no início de março. Mas os gastos dos motoristas de aplicativos com combustível também aumentaram, de US$ 31 por transação para aproximadamente US$ 39 no mesmo período.

A Uber e a Lyft dizem que tudo que for arrecadado com suas novas tarifas para gasolina – de US$ 0,35 a US$ 0,55 por viagem para a Uber e US$ 0,55 para a Lyft – irá para os motoristas. Mas alguns deles dizem que a ação não é suficiente. Os preços da gasolina, em média, aumentaram 49% no ano passado, de acordo com o AAA. / TRADUÇÃO DE ROMINA CÁCIA