AP

Empresa afirma que diminuição da tarifa pode aumentar rendimento dos motoristas

Um grupo de motoristas que trabalha para o aplicativo de carona paga Uber decidiu parar os carros e protestar contra a redução de 15% na tarifa cobrada em diversas cidades dos Estados Unidos. Os manifestantes se reuniram em frente à sede do Uber em Nova York na última segunda-feira e foram barrados por seguranças da empresa.

Há duas semanas, o Uber diminuiu o valor das corridas em Nova York para incentivar que mais pessoas utilizem o serviço durante os meses de menor movimento. Em sua defesa, a empresa disse que a estratégia poderia aumentar em cerca de 20% a renda dos motoristas – pelo aumento da demanda. “Em Nova York, as coisas tendem a ser mais calmas após as férias. Por isso, nós baixamos os preços para atrair mais pessoas para o Uber, o que é bom para os motoristas que vão passar menos tempo entre uma viagem e outra”, disse o porta-voz da empresa, Matthew Wing, em um comunicado.

Em entrevista ao site The Verge, um dos organizadores da manifestação, o motorista Abdoul Diallo, rebate o argumento. “Não é preciso ter um diploma em matemática para saber que menos não significa mais”, disse ele. Segundo os manifestantes, diversos motoristas estão trabalhando mais horas para obter o mesmo faturamento.

O Uber garantiu que os condutores teriam rendimento de pelo menos US$ 40 durante os horários de pico e de US$ 30 nas horas regulares. Além disso, a redução poderia ser revogada, caso a companhia e os motoristas não alcançassem os resultados desejados. “Como nós sempre dissemos, cortes nos preços precisam beneficiar os motoristas. Se por algum motivo, eles não beneficiam, vamos revertê-los como fizemos em outras cidades antes”, disse Wing.

No início de janeiro, quando foi anunciada a mudança, a empresa disse que a medida seria aplicada em cem cidades dos Estados Unidos e do Canadá. Não há previsão de queda de preço em outros países.

Parceria. No Brasil, o Uber anunciou que o aplicativo vai começar a permitir, a partir do Carnaval, que os passageiros solicitem um motorista que fale inglês fluente. Isso será possível por meio de uma parceria com o aplicativo de idiomas Duolingo. A partir de agora, os motoristas que conseguirem o certificado de proficiência no Duolingo serão sinalizados dentro do aplicativo de caronas.

No lançamento, o novo recurso estará disponível apenas no Rio de Janeiro, por ser a cidade que mais recebe turistas no País.

Segundo a empresa, após o lançamento da parceria na Colômbia, em setembro de 2015, mais de 1,4 mil motoristas passaram a estudar inglês por meio do Duolingo – uma parte deles obteve o certificado.

Em nota à imprensa, a empresa afirmou que “o programa permitirá que os motoristas consigam ainda mais viagens ao aprender inglês e testar suas habilidades.” O Uber pretende lançar o serviço nas principais cidades da América Latina em 2016.

/AGÊNCIAS INTERNACIONAIS