A Movile, empresa brasileira responsável por aplicativos como iFood, PlayKids e Apontador, anunciou ontem que recebeu uma nova rodada de investimentos de US$ 40 milhões. Liderado pelo fundo de investimentos sul-africano Naspers Ventures e pelo Innova Capital – comandado pelo bilionário Jorge Paulo Lemann – o financiamento deve ser usado para manter a posição da empresa na América Latina e facilitar a expansão de seus aplicativos para outras regiões.

“Hoje, temos o principal aplicativo do mundo para crianças menores de 6 anos, o PlayKids. Nosso objetivo é tornar outros serviços nossos, como o iFood e o Rapiddo – um Uber para entregas feitas por motos – em líderes globais”, diz Fabrício Bloisi, cofundador e presidente executivo da Movile. “Já somos uma empresa lucrativa. Fazemos rodadas de investimentos porque queremos fazer coisas ambiciosas mais rápido.”

Com a nova rodada de financiamento, a Movile alcançou a marca de US$ 136 milhões em capital levantado. Em agosto de 2014, a Innova já havia liderado um aporte de US$ 55 milhões na Movile. A Naspers, por outro lado, liderou uma rodada de investimentos de US$ 40 milhões na Movile em abril do ano passado – hoje, a sul-africana tem participação majoritária na startup.

“Com 70 milhões de usuários, a Movile pode inovar para os consumidores da América Latina e além. Queremos tornar a Movile uma líder global”, diz o presidente executivo da Naspers Ventures, Larry Illg.

Para expandir seus produtos no Brasil, a Movile utilizou um sistema de aquisições das concorrentes: o caso mais emblemático foi quando a empresa, junto à sócia Just Eat, comprou o aplicativo de delivery de comida HelloFood e agregou sua base de clientes e usuários ao iFood, em fevereiro deste ano.

“Para crescer lá fora, vamos fazer mais aquisições no exterior, comprando empresas nos Estados Unidos, Europa e América Latina”, explica Fabricio Bloisi, presidente da startup brasileira. Segundo Bloisi, o foco da empresa será expandir seus negócios em logística (além do Rapiddo, a empresa tem o TruckPad, um Uber para frete de caminhões), delivery (com o iFood) e conteúdo em streaming (com o PlayKids).

Ingressos. Com a nova rodada de investimentos, a Movile também vai começar a explorar o segmento de ingressos para eventos. Na última semana, a empresa anunciou um aporte de US$ 4 milhões na Sympla, plataforma para produtores gerenciarem eventos.

“Assim como comida e táxis foram revolucionados pelo mercado de dispositivos móveis, as empresas vão começar a usar o celular para descobrir um show ou uma festa”, explica Bloisi. “a Sympla é a nossa aposta nesse setor.” O capital utilizado para o aporte na Sympla faz parte dos US$ 40 milhões recebidos ontem pela Movile.