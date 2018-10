Marcio Jose Sanchez/AP Facebook de Mark Zuckerberg volta a ser investigado pela Comissão de Proteção de Dados Pessoais do MPDFT

O Facebook voltou à mira do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MP-DFT) nesta segunda-feira, 1: a Comissão de Proteção de Dados Pessoais vai investigar se brasileiros estão entre os 50 milhões de usuários da rede social que podem ter sido afetados no incidente de segurança, na semana passada.

O documento, assinado pelo Promotor de Justiça Frederico Meinberg Ceroy, pede que o Facebook dê explicações se e como os brasileiros podem ter sido afetados no novo escândalo.

O promotor ressalta que o incidente acontece há menos de dez dias do primeiro turno da eleição presidencial brasileira e pede que a Ministra Rosa Weber, presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), seja notificada da investigação. Representantes do Exército, Procuradoria Geral e da Agência Brasileira de Inteligência também foram avisados.

Procurado pelo Estado, o Facebook disse que ainda não foi "notificado pelo Ministério Público do Distrito Federal". "Estamos à disposição para prestar esclarecimentos às autoridades sobre o ocorrido. O Facebook está levando isso muito a sério e adotou ações imediatas para proteger a segurança das pessoas", declarou a empresa.

O inquérito não é a primeira investigação que o Facebook está envolvido sob o controle do MP-DFT. Desde março, o órgão investiga o papel da rede social no caso do uso indevido de dados de 443 mil de brasileiros no escândalo da Cambridge Analytica. O caso corre em sigilo de Justiça.

Entenda o caso. Na última sexta-feira, 28, o Facebook anunciou que hackers se aproveitaram de uma falha no sistema de segurança da rede social e tiveram acesso a 50 milhões de contas.

Mark Zuckerberg usou seu próprio perfil na rede social para dizer que a empresa percebeu um incidente na terça-feira, 25, mas que engenheiros do Facebook já tinham consertado o problema e que a companhia havia notificado a polícia americana.

A rede social disse ainda que estava na fase inicial de investigações e por isso não sabia dizer se dados foram coletados e/ou usado de forma ilícita.