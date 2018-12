Toby Melville/Reuters Operadora Sky está sendo investigada pelo Ministério Público

O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT) instaurou nesta terça-feira, 11, um Inquérito Civil Público para investigar um possível vazamento de dados pessoais de 32 milhões de clientes da Sky Brasil.

A investigação começou após um funcionário do MP encontrar na internet um banco de dados com informações pessoais de clientes da Sky. Entre os dados disponíveis havia nome completo, data de nascimento, endereço de e-mail, senha de login do serviço, endereço de IP, método de pagamento, número de telefone e endereço residencial.

O Estado procurou a assessoria de imprensa da prestadora, mas até o fechamento dessa reportagem não teve respostas.