REUTERS/Regis Duvignau A ação afirma que o Facebook não fez o que era necessário para verificar a identidade do usuário abusador

Uma mulher do Texas, nos Estados Unidos, entrou com uma ação contra o Facebook, alegando que a rede social é conivente com a exploração sexual que acontece dentro da plataforma. Identificada como Jane Doe em documentos judiciais, a mulher afirmou que foi vítima de exploração sexual aos 15 anos por um homem que se passou por um amigo do Facebook.

De acordo com o documento, foi em 2012 que o abusador adicionou Jane Doe como amiga no Facebook e começou a enviar mensagens para ela. Ele parecia conhecer vários amigos que a moça tinha na vida real.

O documento diz que depois de uma discussão que a mulher teve com a sua mãe, o homem ofereceu consolo, foi até a casa dela e a estuprou. Depois, ele tirou fotos e publicou no site de anúncios Backpage.

A ação afirma que o Facebook não fez o que era necessário para verificar a identidade do usuário abusador, e que Jane Doe nunca foi avisada de que acontecia exploração sexual dentro da plataforma.

Segundo ela, executivos da rede social sabiam que menores estavam sendo abusados por meio do Facebook, e não tomaram nenhuma atitude. Jane Doe também acusou, pelo mesmo motivo, o site de anúncios Backpage.

O Facebook e o Backpage não responderam os pedidos de entrevista feitos pela agência de notícias Reuters.

Em abril deste ano, o site Backpage foi fechado por autoridades, depois de uma investigação do Departamento de Justiça dos Estados Unidos sobre relatos de exploração sexual por meio da plataforma.