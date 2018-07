Eric Risberg/AP Sundar Pichai, presidente executivo do Google, foi escolhido como o novo membro do conselho de administração da Alphabet

Uma multa de US$ 2,7 bilhões imposta pela União Europeia ao Google como resultado de uma ação antitruste foi o principal fator para que o lucro da Alphabet, holding que controla o Google, caíssem 27,7% no 2º trimestre de 2017, na comparação com o mesmo período do ano passado. Ao todo, o lucro da Alphabet entre abril e junho deste ano foi de US$ 3,5 bilhões.

Os números fizeram as ações da Alphabet caírem cerca de 3%, cotadas a US$ 969, após o fechamento do pregão desta segunda-feira, 24, revertendo uma tendência de alta nos papeis da empresa – entre o início de 2017 e esta segunda-feira, as ações da Alphabet subiram 26%.

O movimento dos investidores surpreendeu o mercado, especialmente porque a receita da Alphabet subiu 21% na comparação com o mesmo período do ano passado, chegando a US$ 26,01 bilhões – contra os US$ 25,65 bilhões de estimativas médias de analistas ouvidos pela Reuters.

O principal fator na receita, mais uma vez, foi a publicidade, que respondeu por US$ 22,7 bilhões do faturamento da empresa, puxado pelo crescimento do YouTube e da publicidade em dispositivos móveis. A expectativa, segundo a consultoria eMarketer, é que o Google fature US$ 73,8 bilhões com publicidade digital em 2017, em crescimento de 35,2% na comparação com o ano passado.

Conselho. Antes de divulgar seus resultados, a Alphabet também anunciou a entrada de Sundar Pichai, presidente executivo do Google, como o 13º membro do conselho de administração da empresa.

Funcionário do Google desde 2004, o indiano Pichai está no cargo desde 2015, substituindo Larry Page, que deixou o cargo para se tornar presidente executivo da Alphabet. Além de Pichai, têm cargos no conselho os dois co-fundadores do Google, Larry Page e Sergey Brin, bem como o ex-presidente executivo Eric Schmidt. Outra figura de destaque no conselho é Alan Mulally, ex-presidente executivo da Ford.