Multilaser A Multilaser tem um portfólio de cerca de 3,5 mil itens

A empresa de eletrônicos Multilaser vai inaugurar sua primeira loja física em São Paulo, no dia 17 de outubro. A unidade ficará no Shopping Pátio Paulista e terá mais de 400 produtos. Até 2021, a Multilaser pretende abrir 200 lojas no País, para se aproximar de seus clientes.

Os clientes terão a opção de comprar o produto na loja e recebê-lo em casa e também poderão comprar o aparelho no site e retirá-lo na loja. Contando com os produtos do site, a empresa tem um portfólio de cerca de 3,5 mil itens.

Na loja, os produtos serão vendidos pelos preços oficiais.

"A Multilaser é uma empresa arrojada e sabemos exatamente quem é nosso público e o que ele procura, por isso queremos desenvolver um canal direto para oferecer uma solução integrada e de fácil acesso. A nossa loja física é um sonho que se torna realidade", afirmou Alexandre Ostrowiecki, presidente executivo da Multilaser, em comunicado à imprensa.