Em meio a polêmicas e ocilações financeiras diante da negociação com o Twitter, Elon Musk pediu aos funcionários da Tesla que retornem ao escritório ou deixem a empresa, de acordo com um memorando enviado à equipe da fabricante de veículos elétricos e que circula nas redes sociais.

"Qualquer pessoa que deseje fazer trabalho remoto deve estar no escritório por um mínimo (e quero dizer, no mínimo) de 40 horas por semana ou sair da Tesla", afirmou o memorando.

A Reuters não pôde verificar imediatamente a autenticidade do memorando. A Tesla não respondeu a um pedido de comentário. Musk não foi encontrado para comentar.

Em resposta ao memorando, que foi tuitado de uma conta não verificada, o bilionário disse: "Eles deveriam fingir que trabalham em outro lugar", como resposta a uma possível resistência dos funcionários à ordem do presidente da Tesla.

They should pretend to work somewhere else

Ainda, Musk "revisaria e aprovaria" pessoalmente todos os casos em que os funcionários não pudessem atender ao mínimo de horas, de acordo com o memorando.

A Tesla se junta a uma onda de empresas que exigem o retorno ao escritório para os funcionários. Enquanto alguns grandes empregadores adotaram políticas voluntárias de trabalho remoto permanentemente, outros, incluindo o Google, apostam que é melhor promover interações pessoais entre colegas.

O presidente do Twitter, Parag Agrawal, tuitou em março que os escritórios da rede social seriam reabertos, mas os funcionários ainda poderiam trabalhar em casa, se quisessem. Caso Musk assuma a empresa, após a oferta de US$ 44 bilhões, o cenário pode se tornar diferente.

"Onde você se sentir mais produtivo e criativo é onde você trabalhará e isso inclui trabalhar em casa em tempo integral para sempre", disse Agrawal em um tuíte datado de 3 de março.

Here’s the announcement to the company about our approach and commitment to truly flexible work. pic.twitter.com/XPl86HuQqG