Steve Nesius/Reuters Musk deve confirmar compra do Twitter nesta quinta, 16

O bilionário Elon Musk, CEO da Tesla, deverá confirmar planos de seguir adiante com sua aquisição de US$ 44 bilhões do Twitter durante reunião virtual com funcionários da empresa de mídia social nesta quinta-feira, segundo fonte com conhecimento do assunto. Musk deve responder a perguntas pré-enviadas de funcionários por cerca de uma hora.

Além de reiterar seu interesse em ser o novo dono da empresa, Musk provavelmente deve esclarecer comentários recentes sobre trabalho remoto e abordar aspectos de sua estratégia para o Twitter, incluindo o papel da publicidade e assinaturas. Ele causou polêmica recentemente ao dizer a funcionários da Tesla e da SpaceX, sua empresa de exploração espacial, que passassem 40 horas por semana no escritório e sugeriu que aqueles que não o fizessem, buscassem emprego em outro lugar.

Se o assunto for abordado, ele deve dizer aos funcionários do Twitter que os comentários se aplicam principalmente a certos executivos e que muitos engenheiros de suas empresas já trabalham remotamente. Embora Musk tenha criticado o Twitter por ser muito dependente de publicidade, espera-se que ele enfatize que a empresa deve ter múltiplas fontes de receita, com publicidade e assinaturas entre elas, disse a fonte.

Os planos do sempre imprevisível Musk ainda podem mudar e o formato de perguntas e respostas pode levá-lo a expandir esses e outros tópicos. Musk tem mantido os funcionários do Twitter e Wall Street em tensão com a dúvida a respeito do cumprimento de sua compra da plataforma de mídia social.

Desde que concordou com o acordo em abril, ele questionou a estimativa do Twitter de quantos de seus usuários são robôs e, na semana passada, ameaçou encerrar a transação em uma carta acusando a empresa de não atender sua solicitação de dados sobre contas de spam.

Na ocasião, Twitter disse que continuava compartilhando informações com Musk e que planejava fazer cumprir o acordo de fusão. Embora a aparição do empresário na reunião sugira um compromisso com o acordo, ainda é possível que ele tente renegociar com o Twitter depois que sua equipe analisar os dados. O Twitter tem o direito de processá-lo para que se cumpra o acordo atual. O Twitter pretende agendar uma votação dos acionistas sobre o acordo no final do verão nos EUA e fechá-lo logo em seguida, supondo que tudo corra conforme o planejado.