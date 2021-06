The New York Times Starlink é a empresa de satélites do bilionário Elon Musk, dono da montadora de carros elétricos Tesla e da SpaceX, de foguetes espaciais

O bilionário e dono da Tesla, Elon Musk, afirmou nesta terça-feira, 29, que a empresa de satélites Starlink estava crescendo rapidamente e estimou um custo total de investimento no negócio entre US$ 20 bilhões e US$ 30 bilhões. A fala foi dita em entrevista por vídeo ao Mobile World Congress (MWC), maior eventual da indústria de telecomunicações, que ocorre nesta semana em Barcelona após não ser realizado no ano passado devido à pandemia de covid-19.

Sem revelar detalhes, Musk também disse que a Starlink tem "duas parcerias bastante significativas com grandes empresas de telecomunicações" que podem ajudar a SpaceX, de foguetes espaciais, a preencher as lacunas nas redes móveis de celulares com 5G. Ainda, afirmou que os custos iniciais de investimentos antes de a Starlink atingir um fluxo de caixa positivo seriam de US$ 5 bilhões a US$ 10 bilhões.

A Starlink, um conjunto de satélites de órbita baixa que oferece conexão de alta velocidade e baixa latência, já está oferecendo um serviço experimental e busca uma cobertura global, exceto os polos norte e sul, a partir de agosto, disse Musk.

No momento, a empresa tem mais de 1,5 mil satélites no ar e está operando em cerca de uma dúzia de países, adicionando mais a cada mês, disse Musk, prevendo que o total de clientes chegará a meio milhão nos próximos 12 meses, saindo dos 69 mil atualmente.

Céticos questionam se a internet por satélite pode algum dia desenvolver um modelo de negócios viável porque o principal mercado que tenta atingir é o de pessoas vivendo em áreas remotas, muito pequeno em números brutos para sustentar os enormes custos de investimento.

Musk disse que estava conversando com possíveis parceiros, já que vários países exigem que as operadoras forneçam cobertura rural como condições para suas licenças 5G. Ele também disse que, se as operadoras de telecomunicações têm estações de celular em regiões remotas, elas podem usar a Starlink para permitir que se conectem a redes centrais.