A The Boring Company anunciou nesta segunda-feira, 22, que serão os moradores da cidade de Hawthorne, na Califórnia, os primeiros a testar o novo meio de transporte de massa e em alta velocidade. A partir do dia 11 de dezembro, curiosos vão poder usar o novo projeto da empresa de Elon Musk por alguns quilômetros. A estimativa é que outras cidades dos Estados Unidos também recebam o modelo.

O novo meio de transporte pretende colocar carros, bicicletas e pedestres em cima de placas eletrificadas localizadas na superfície de algumas ruas estratégicas. Assim que forem acionadas, as placas descerão para os túneis e serão transportadas em alta velocidade por dentro de uma malha viária subterrânea até o destino final. Segundo Musk, a velocidade das placas será superior à dos aviões e jatos.

Musk usou a sua conta no Twitter para dizer que a Boring Company realizará um evento de abertura para apresentar o túnel na noite de 10 de dezembro. A partir do dia seguinte, o túnel estará disponível para passeios gratuitos para o público que desejar participar dos testes. Questionado se a data condizia com a realidade ou era apenas mais uma alucinação de Musk, o executivo disse o prazo era “realista”.

Experiência. Segundo o presidente da empresa, o túnel que estará disponível terá três quilômetros de distância. No primeiro momento, o ponto de partida será um dos estacionamentos da SpaceX na cidade, mas Musk não falou onde será o destino neste período.

A ideia de criar um sistema de túneis subterrâneos de alta velocidade é a aposta do executivo para resolver o problema do tráfego nas grandes cidades. A empresa quer ainda criar uma rota que permitiria uma pessoa viajar de Washington para Nova York em menos de 30 minutos – hoje, o percurso de carro dura em média 4 horas. O sistema subterrâneo também é esperado em Chicago.

O projeto de Musk, porém, pode ser ainda mais audacioso que as placas elétricas de alta velocidade. A Boring Company está estudando formas de lançar sistemas de transporte de pessoas e cargas em cápsulas, um modelo criado por Musk para atender viagens mais longas, chamado de Hyperloop. Além da empresa de Musk, outras duas companhias estão testando este modelo: a Virgin Hyperloop One e a Hyperloop Transportation Technologies.