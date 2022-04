Andrew Harrer/Bloomberg Elon Musk; Musk tem quase 73,5 milhões de papéis da companhia

Depois de comprar cerca de 9,2% de participação no Twitter, Elon Musk agora vai, oficialmente, fazer parte do board de diretores da empresa. De acordo com um documento emitido pela Securities and Exchange Comission (SEC, a CVM americana) nesta segunda-feira, 4, o bilionário vai ser nomeado como conselheiro menos de 24 horas depois da entrada como acionista na empresa.

O anúncio da compra de ações da rede do passarinho colocou o valor de mercado do Twitter em alta na Bolsa americana. A informação fez as ações do Twitter dispararem cerca de 24% no pré-mercado da Bolsa de Nova York nesta segunda. No fechamento, o Twitter registrou alta de 27% no valor das ações.

“Por meio de conversas com Elon nas últimas semanas, ficou claro para nós que ele traria grande valor ao nosso conselho”, disse o presidente do Twitter, Parag Agrawal. “Ele é um apaixonado e crítico intenso do serviço, que é exatamente o que precisamos no Twitter e na sala de reuniões para nos tornar mais fortes a longo prazo”, acrescentou.

Segundo o informe, Musk tem quase 73,5 milhões de papéis da companhia, avaliando sua participação passiva na empresa em até US$ 2,9 bilhões com base no fechamento das ações na sexta-feira 2. As ações são detidas pelo grupo Elon Musk Revocable Trust, do qual ele é o único administrador.

Com a posição na diretoria, Musk não pode ser dono de mais do que 15% das ações totais do Twitter. A contrapartida, porém, vem a longo prazo: o cargo como conselheiro está garantido até 2024, quando a posição poderá ser revista.

Crítico

O dono da SpaceX tem sido muito crítico em relação às políticas de liberdade de expressão. Segundo ele, as plataformas não estão sendo democráticas ao não permitirem a liberdade ampla de discurso. Nas últimas semanas, o empresário questionou o compromisso da plataforma com a liberdade de expressão e sugeriu que poderia criar uma ferramenta rival.

Musk chegou a fazer uma votação perguntando se as pessoas acham que a plataforma é coerente com o princípio da liberdade de expressão. Na enquete, 70% das pessoas votaram “não”. “As consequências dessa votação serão importantes. Votem com cuidado”, disse Musk na publicação, no fim de março.