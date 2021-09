Steve Nesius/Reuters Elon Musk, fundador da SpaceX

Um dos principais interessados na corrida bilionária pelo espaço, o empresário e CEO da SpaceX Elon Musk adiantou, nesta quarta-feira, 29, que a empresa se encaminha para a criação de um foguete totalmente reutilizável custando menos de US$ 1 milhão. Musk participou de uma entrevista na Code Conference, evento de tecnologia de Beverly Hills, nos Estados Unidos.

"Hoje, nosso melhor cenário é de US$ 15 milhões [em custo] por lançamento", afirmou, segundo o site americano Business Insider. Além disso, o novo foguete poderia ter 10 vezes a carga útil do atual Falcon 9, o foguete semireutilizável da SpaceX. A nave reutilizável é um veículo da linha espacial Starship.

A diminuição do custo de foguetes já era uma preocupação de Musk desde o ano passado, quando a SpaceX conseguiu economizar ao menos US$ 35 milhões nesse custo. "[O foguete totalmente reutilizável] é um avanço fundamental", afirmou o empresário, que descreveu a criação como o seu "Santo Graal". Durante a entrevista, Musk não estimou uma data para o lançamento do foguete, mas defendeu que esse projeto poderia impulsionar uma nova civilização em Marte. "[O foguete permitiria] uma cidade autossustentável em Marte e uma base na lua".

Se o desejo de colonizar Marte ainda é um sonho de Musk, outro projeto do empresário, este mais concreto, é uma base da SpaceX na Lua. Em abril, a empresa fechou um contrato de US$ 2,9 bilhões com a NASA para construir uma nave para levar astronautas à Lua, superando propostas da Blue Origin, de Jeff Bezos. Musk sonha em realizar esse projeto antes de 2024, apesar das expectativas pessimistas da NASA.

Neste mês, a SpaceX concluiu com sucesso a primeira missão que levou civis para a órbita da Terra. A empresa de Musk foi a primeira a conseguir esse feito. Em julho, a Blue Origin realizou um voo semelhante com Bezos junto à tripulação, mas não chegou a entrar em órbita.