Lluis Gene/AFP Sony lançou os modelos Xperia XZ2 e Xperia XZ2 Compact durante a Mobile World Congress (MWC), em Barcelona

A Sony anunciou nessa segunda-feira, 26, o Xperia XZ2, nova versão do modelo mais avançado de sua linha, durante o Mobile World Congress, maior evento da indústria de celulares do mundo, realizado até a próxima sexta-feira, 2, em Barcelona, na Espanha. Ao contrário de suas últimas edições, o novo modelo se destaca por ter bordas mais finas nas laterais de sua tela, que aumentou de 5,2 para 5,7 polegadas, e por dispensar pela primeira vez a entrada para fone de ouvido, a exemplo do que a Apple fez com o iPhone.

O novo design representa uma virada da fabricante japonesa no setor de smartphones, que nos últimos anos têm ficado para trás neste setor, conforme outras grandes marcas, como Apple e Samsung, avançaram na direção de aparelhos com a chamada "tela infinita", que quase não tem bordas em suas laterais. Com o novo design, que também usa vidro na parte traseira, a companhia tenta se equiparar às rivais. A câmera frontal fotografa com 5 megapixels.

O aparelho também conta com uma função inspirada nos controles do PlayStation 4. Quando o usuário estiver vendo um filme de ação no Netflix, por exemplo, o aparelho vai vibrar conforme a intensidade das imagens vistas na tela. O novo smartphone da Sony também é compatível com carregamento sem fio -- mas a fabricante não diz se vai fornecer o carregador junto ao produto. O modelo deve chegar às lojas no segundo semestre, mas a fabricante ainda não divulgou o preço sugerido do aparelho.

Opção. Para quem prefere smartphones menores, a Sony também lançou o XZ2 Compact, com uma tela de 5 polegadas. Ele tem a mesmas especificações técnicas do XZ2, mas a parte de trás é feita de plástico em vez de vidro e ele não é compatível com carregadores sem fio. O produto deve chegar ao mercado na mesma época que seu "irmão mais velho".