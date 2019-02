Lluis Gene/AFP Qualcomm quer ir além do smartphone com novos chips

A Qualcomm lançou nesta segunda-feira, 25, chips de rede 5G para uma variedade de aplicações além de smartphones - recentemente, a companhia perdeu a Apple como um cliente importante e viu aumentar os níveis de concorrência.

A Qualcomm, sediada em San Diego (EUA), é a maior fornecedora de chips de telefonia móvel do mundo e disse aos investidores que espera um grande impulso das redes 5G, que começarão a ser lançadas neste ano e que terão velocidades mais altas do que as atuais redes 4G. Os chips da Qualcomm fornecerão conectividade 5G em dispositivos como o smartphone Galaxy Fold, o telefone dobrável da Samsung.

A Qualcomm, porém, enfrenta desafios em seu negócio de chips para celulares: a Apple, por exemplo, selecionou apenas a Intel para conectar seus iPhones lançados no ano passado às redes de dados móveis. Além disso, MediaTek, Samsung e Huawei têm planos para fazer chips de 5G, com a Samsung e Huawei planejando usar os próprios chips em alguns modelos de seus telefones, o que afeta potenciais negócios para Qualcomm.

No Mobile World Congress, principal evento de telefonia móvel do mundo, que acontece até quinta, 28, na Espanha, a Qualcomm anunciou seus planos de colocar seus chips 5G em outros mercados além dos telefones. A Qualcomm informou que está trabalhando com a divisão móvel da varejista japonesa Rakuten para fornecer chips de 5G para equipamentos de rede que a empresa está lançando no Japão.

A Qualcomm também tem um novo chip para computadores pessoais que os conectaria a redes 5G, aproveitando os esforços anteriores da Qualcomm para atacar a rival Intel em seu mercado principal de processadores centrais. A Qualcomm também anunciou chips 5G para as estações sem fio fixas, que operadoras, como a americana Verizon, estão esperando que poderia tornar-se rápido o suficiente para substituir conexões de banda larga em casa que muitos consumidores nos EUA recebem de suas operadoras de cabo.

A Qualcomm também anunciou um novo conjunto de chips destinado a montadoras de automóveis nesta segunda. Os chips existentes da Qualcomm ajudam os carros a se conectarem à internet, mas espera-se que os chips 5G conectem os carros a outros veículos na estrada e a objetos como sinais de trânsito à medida que os veículos ganham novos níveis de navegação autônoma.