Google lança plataforma Hire, desenvolvida para empresas em busca de candidatos

O Google venceu na Justiça, nesta quarta-feira, 12, um recurso contra as demandas de autoridades francesas para que pagasse € 1,1 bilhão (US$ 1,3 bilhão) em impostos atrasados.

O tribunal administrativo de Paris determinou que a divisão irlandesa da gigante norte-americana de Internet, Google Ireland Limited, não estava sujeita a impostos corporativos e sobre valor agregado no período de 2005 a 2010, derrubando as exigências do governo francês.

A decisão a favor do Google, agora parte da holding Alphabet, seguiu a recomendação de um conselheiro da corte, de que o Google não possuía uma "presença permanente" ou suficiente para justificar a cobrança do imposto.

Nesta quinta-feira, 13, o governo francês disse que vai apelar da decisão. "Faz parte dos interesses do Estado", disse o ministro Gerald Darmanin, após ser questionado no parlamento sobre o assunto.