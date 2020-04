Pesquisadores de doenças infecciosas estão usando dados de localização móvel do Facebook para fornecer atualizações diárias às cidades e aos estados dos Estados Unidos, que avaliam a eficácia das ordens de distanciamento social que visam diminuir o contágio do novo coronavírus.

A Rede de Dados de Mobilidade COVID-19, um grupo de 40 pesquisadores de saúde de universidades como Harvard, Princeton e Johns Hopkins, disse que desde meados de março seus membros compartilham impressões obtidas com os dados do Facebook na Califórnia, Massachusetts e em Nova York.

O uso de dados de localização móvel na luta contra o coronavírus ocorre em meio a um intenso debate das práticas de privacidade de empresas de tecnologia, que coletam informações detalhadas sobre os interesses das pessoas em aplicativos e sites, geralmente para personalizar e oferecer anúncios. Entretanto, Facebook e acadêmicos afirmam ter superado a situação em prol dos resultados em meio à pandemia.

O Facebook confirmou que estava compartilhando os dados como parte do seu programa de quase um ano de Mapas de Prevenção de Doenças, que também ajudou a aumentar os índices de vacinação no Malawi e rastrear surtos de cólera em Moçambique. As descobertas a partir dos dados estão sendo compartilhadas com os departamentos de saúde estaduais e locais.

Mark Zuckerberg, fundador e presidente da empresa, disse a repórteres no mês passado que não consideraria compartilhar os dados do Facebook diretamente com os governos.

A Mobility Data Network tornou-se uma das primeiras iniciativas para aproveitar os dados móveis na resposta dos EUA à pandemia de coronavírus, uma abordagem implantada em lugares como China, Coréia do Sul e grande parte da Europa, mas pouco usada até agora nos Estados Unidos.

Com o vírus já espalhado amplamente por todo o país, a pesquisa se concentra no sucesso de medidas projetadas para manter as pessoas em casa, adotada em quase 40 estados dos EUA.

Usando os dados, que não contém informações de identificação, os pesquisadores fornecem levantamentos como a distância média das viagens que os usuários fizeram em uma cidade e a proporção de residentes em cada município que permaneceram dentro de seus 600 metros quadrados de circulação permitidos.

Em Nova York, por exemplo, os pesquisadores descobriram que a mobilidade caiu significativamente nos fins de semana, mas voltou a aumentar nos dias de semana, quando muitas pessoas - principalmente as que moram em bairros de baixa renda - ainda precisam trabalhar.

Os dados também podem mostrar "se, a princípio, as pessoas param de se mover, mas começam a viajar mais quando ficam cansados", de acordo com Caroline Buckee, epidemiologista da Escola de Saúde Pública de Harvard, que está entre os líderes da rede.

Medir as mudanças na mobilidade e correlacioná-las com as hospitalizações posteriores também pode ajudar a determinar como reverter os pedidos de distanciamento social, disse Buckee, que anteriormente estudou a disseminação da malária e da dengue usando dados móveis.

Dados de localização

Cerca de metade dos aplicativos na Play Store, loja de aplicativo de celulares Android, e um quarto na App Store, loja da Apple, usam pelo menos um serviço capaz de capturar dados de localização, de acordo com a empresa de pesquisa do setor Appfigures.

Serviços de rastreamento de localização menores, incluindo Cuebiq e Camber Systems, também estão na lista para fornecer informações para a rede de pesquisa.

Outros locais que estão conversando para receber análises de localização incluem Maryland, Washington e o Distrito de Columbia, junto com Los Angeles, San Jose, Santa Clara e Kansas City. A última confirmou que estava considerando participar do projeto, enquanto as outras agências governamentais não responderam aos pedidos de comentários.

O Facebook está em contato com a Casa Branca e os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, disse uma porta-voz, mas acrescentou que nenhuma análise foi entregue a nenhuma entidade federal dos EUA até agora.

Outra iniciativa de dados de coronavírus, a Força-Tarefa de Tecnologia de Dados e Pesquisa, está em contato com a força-tarefa de coronavírus do vice-presidente Mike Pence e inclui funcionários do Google, da Microsoft e da Amazon, disse Josh Mendelsohn, que trabalhou em programas do Google de ajuda a desastres há uma década. As empresas não responderam aos pedidos de comentários.

