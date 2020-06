Dado Ruvic/Reuters Modo escuro ainda não tem data para chegar para todos os usuários

O modo escuro pode estar chegando para o Facebook no aplicativo de celulares Android e iOS. Isso é o que relatam usuários que perceberam a atualização da rede social nesta semana, em publicações no Twitter.

Desde maio deste ano, o Facebook já adotou o modo escuro para a plataforma web e sua versão Lite também já possui a configuração desde o início de 2020. Para os aplicativos, a empresa liberou o recurso apenas para alguns usuários, mas afirma que em breve a novidade chegará em todos os celulares.

"Após o lançamento 'Modo Escuro' para a versão web do Facebook no mês passado, estamos começando a oferecê-lo no nosso aplicativo. Por enquanto, a opção está disponível para um pequeno número de pessoas. Nas próximas semanas, a maioria das pessoas deve ter acesso à opção de 'Modo Escuro' nas Configurações do aplicativo do Facebook", informou a empresa.

Para habilitar o modo escuro — ou verificar se ele já chegou no seu app — basta ativar a função pelas próprias configurações do celular, ou ir diretamente na rede social e procurar por "modo escuro" (ou "dark mode", em inglês) na página de "Configurações e privacidade".