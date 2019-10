Lucas Jackson/Reuters Satya Nadella é presidente executivo da Microsoft

Leia mais Microsoft investe US$ 1 bi na empresa de inteligência artificial OpenAI

A divisão de computação em nuvem da Microsoft, Azure, cresceu mais lentamente no período entre julho e setembro de 2019 do que no ano passado, disse a empresa nesta quarta-feira, 23, ao divulgar seus resultados para o trimestre.

Apesar de bater expectativas de lucro e receita, os resultados da divisão – que tem motivado o crescimento da Microsoft nos últimos anos – mostram que a competição está se acirrando no negócio de nuvem. Ao todo, o lucro da Microsoft foi de US$ 10,68 bilhões, em alta de 21% na comparação ano contra ano. Já a receita total da empresa foi de US$ 33,06 bilhões, com alta de 14%.

Neste trimestre, a receita subiu 59%; no 3º tri do ano passado (e o primeiro do ano fiscal da Microsoft), a alta foi de 76%. "A expectativa era de 60% de alta na receita. Foi um bom trimestre, mas este foi um passo que a Microsoft não deu", disse o analista Daniel Morgan, gerente de portfólio da Synovus Trust Company. Ao todo, o lucro da Microsoft foi de US$ 10,68 bilhões, em alta de 21% na comparação ano contra ano. Já a receita total da empresa foi de US$ 33,06 bilhões, com alta de 14%.

Desde que Satya Nadella, presidente executivo da Microsoft, assumiu o cargo em 2014, a empresa tem se diversificado para outras áreas além do Windows. A principal delas é a de computação em nuvem, que leva consumidores a mover seus servidores para centros de dados gerenciados pela Microsoft. É o que faz a Microsoft valer US$ 1 trilhão pela primeira vez, em abril deste ano.