Na guerra do streaming, a Netflix colocou dois trunfos na mesa. Na terça-feira, 29, a companhia anunciou o lançamento de cinco games para dispositivos móveis em mercados europeus e a compra de um estúdio de jogos. A diversificação de receitas faz parte da estratégia anunciada recentemente pela Netflix, que ainda depende do streaming para equilibrar seus balanços, ao contrário de concorrentes como Disney, Amazon e Apple, cuja principal atividade não é o serviço.

A empresa depende dos resultados do serviços de streaming para seguir alavancando seu catálogo e produzindo conteúdos originais, o que explica a tentativa de diversificar suas receitas. Além disso, o mercado de games servirá para reter os assinantes da plataforma. Para entrar nesse segmento, a Netflix apostará inicialmente em jogos para celular.

A aquisição do estúdio Night School, cujo valor não foi divulgado, será a porta de entrada para um segmento pouco explorado pela empresa, que até hoje nunca havia investido em empresas do setor. Conhecido pelo jogo “Oxenfree”, de aventura sobrenatural, o estúdio seguirá trabalhando em uma continuação do jogo, “Oxenfree 2”.

De acordo com Mike Verdu, vice-presidente de desenvolvimento de jogos da Netflix, a compra do Night School se explica pelo potencial criativo da empresa que a Netflix quer agregar para sua estratégia comercial. “O compromisso [do estúdio] com a excelência artística e seu histórico comprovado os tornam parceiros inestimáveis”, afirmou em comunicado, segundo a revista Variety.

Novos games

No mesmo dia em que anunciou a compra do estúdio, a Netflix lançou cinco jogos para dispositivos móveis em mercados europeus: "Stranger Things: 1984", "Stranger Things 3: The Game", "Card Blast", "Teeter Up" e "Shooting Hoops", disponibilizados para clientes do streaming na Espanha, Itália e Polônia, sem custo adicional.

No final de agosto, os usuários da Polônia foram os primeiros a experimentarem o serviço de games, quando a Netflix disponibilizou, em fase de testes, os títulos “Stranger Things”. "Ainda estamos no início, mas empolgados em trazer esses jogos exclusivos como parte da assinatura da Netflix — sem anúncios e sem compras no aplicativo", disse um porta-voz da empresa à agência Reuters.

Antes quase soberana no streaming, a Netflix tem sofrido concorrência cada vez maior de novos concorrentes como Disney+, Prime Video e HBO Max e, em nível regional, do Globoplay. No segundo trimestre deste ano, a empresa perdeu 430 mil assinantes nos Estados Unidos e no Canadá. Além disso, registrou 1,5 milhão de assinantes a mais em todo o mundo, crescimento que foi 61% menor em comparação aos resultados do primeiro trimestre. A base total da Netflix, divulgada em julho, era de 209 milhões de assinantes. /COM INFORMAÇÕES DA REUTERS