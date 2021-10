Krisztian Bocsi/Bloomberg Além de filmes e séries de televisão original, a Netflix também começou a atuar em games originais

Mesmo em um cenário global de reabertura e de intensa competição, a Netflix apresentou bons resultados no terceiro trimestre de 2021. A plataforma de streaming registrou um aumento de 4,4 milhões em sua base de assinantes, acima dos 2,2 milhões no mesmo período do ano passado.

Dessa maneira, a empresa registrou lucro líquido de US$ 1,45 bilhão, alta de 83,4% na comparação com igual período do ano passado. A receita da companhia, por sua vez, subiu 16,27%, para US$ 7,5 bilhões, na mesma comparação.

O lucro por ação ficou em US$ 3,19, acima da projeção da FactSet, de US$ 2,56.O resultado além das expectativas é uma boa notícia em um contexto de acirrada competição do setor. Além de enfrentar os dois serviços da Disney – que, segundo analistas, deve superar a atual líder até 2025 –, a empresa também enfrenta a expansão global de rivais como HBO Max e Amazon.

No total, a Netflix soma 213,6 milhões de assinantes. A retomada das produções pós-covid-19, após um período de atraso de entregas de conteúdos por causa da pandemia de covid-19, ajudou no desempenho trimestral, segundo comunicado divulgado pela empresa.

Diante dos resultados, as ações da Netflix subiam ontem após o fechamento do mercado em Nova York.