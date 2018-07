Reuters

Reed Hastings, presidente-executivo do Netflix, ao anunciar a chegada do serviço a 130 países na CES 2016

O serviço de streaming de vídeo Netflix anunciou ontem que registrou um crescimento de 28,1% na receita ao longo de 2015. A empresa fechou o quarto trimestre de 2015 com uma receita de US$ 1,67 bilhão, enquanto o valor era de US$ 1,30 bilhão no mesmo período de 2014. Em termos de assinantes, a companhia adicionou 17 milhões de novos usuários no ano passado, o que a levou a superar a marca de 75 milhões de assinantes em 1º de janeiro de 2016.

O anúncio dos resultados do quarto trimestre acontece cerca de duas semanas após o presidente executivo do Netflix, Reed Hastings, anunciar a chegada do serviço a mais 130 países. Com o anúncio, o serviço ficou disponível em quase todos os países do mundo, com exceção de China, Coreia do Norte, Crimeia (região da Ucrânia) e Síria. Nesses locais, os governos têm restrições contra a oferta de serviços prestados por empresas americanas.

“Acreditamos que vamos crescer nossa base de membros em 6 milhões durante o primeiro trimestre por conta de nossa expansão para todo o mundo”, prevê Hastings, no documento divulgado pela companhia.

A maior parte dos usuários do Netflix ainda está nos Estados Unidos, onde a companhia tem 45 milhões de assinantes. Entre os motivos que fazem a empresa avançar os planos de expansão internacional está a dificuldade em atrair novos assinantes norte-americanos. No quarto trimestre, a empresa registrou queda de 18% no número de novos assinantes do serviço nos Estados Unidos.

A companhia também divulgou os próximos passos para entrar na China. “Estamos construindo relacionamentos, entendendo o mercado e criando condições para oferecer nossos serviços lá”, escreveu Hastings, no balanço divulgado.

De acordo com dados divulgados pela empresa, os assinantes assistiram a 42,5 bilhões de horas de filmes e séries de TV no serviço ao longo de 2015, um crescimento de 46,5% no número de horas gastas conectadas à plataforma em 2014.

A empresa tem feito investimentos em tecnologia para melhorar a experiência dos usuários no serviço. Entre eles, está o uso de uma nova tecnologia de codificação que considera o tipo de conteúdo que está sendo exibido, além da velocidade de conexão do usuário no momento do streaming.