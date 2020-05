A diminuição na taxa de bits dos vídeos começou em meados de março, com o objetivo de não sobrecarregar as redes europeias. Na época, muitos países estavam estreitando as medidas de isolamento para evitar o contágio pelo coronavírus, e a maior quantidade de pessoas em casa poderia resultar em uma sobrecarga com uso da plataforma.

Dado Ruvic/Reuters Para não sobrecarregar redes na Europa, Netflix prometeu até 25% de redução na qualidade dos vídeos durante início da pandemia

Agora, países como Dinamarca, Alemanha e Noruega já relatam o aumento na qualidade dos vídeos, segundo o site americano The Verge, e a retomada, aos poucos, ao fluxo normal foi confirmada pela própria empresa. "Somente no último mês, adicionamos quatro vezes a capacidade normal", disse um porta-voz ao site FlatpanelsHD. "À medida que as condições melhorarem, elevaremos essas limitações".

A Netflix, que foi o aplicativo mais baixado no primeiro trimestre de 2020, já possui uma ferramenta interna que ajusta a qualidade de streaming de acordo com a rede disponível na região acessada, mas reduziu o tráfego nos últimos meses em acordo com o comissário da indústria da União Europeia, Thierry Breton.