A Netflix anunciou nesta quarta-feira, 2, a contratação de Spencer Neumann como seu novo diretor financeiro. Veterano da indústria de mídia, Neumann era diretor financeiro da empresa de games Activision-Blizzard até esta terça-feira, 1, quando rumores vieram à tona de que ele estava negociando com o serviço de streaming.

A contratação de Neumann vai de encontro com a necessidade da Netflix de um diretor financeiro que entenda da natureza de produção de filmes e séries, disse uma fonte à Reuters. O executivo já trabalhou na Disney e vai substituir David Wells, que saiu do serviço de streaming após 14 anos na empresa. Já a Activision nomeou Dennis Durkin como diretor financeiro.

Ao lado do presidente executivo Reed Hastings, Neumann terá uma difícil tarefa: continuar a máquina de produção de conteúdo original da Netflix, que gasta cerca de US$ 10 bi por ano com o setor, ao mesmo tempo em que busca reduzir as dívidas da empresa, seu atual calcanhar de Aquiles – hoje, os débitos do serviço de streaming giram em torno de US$ 12 bilhões.