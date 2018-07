Netflix O co-fundador e presidente executivo do Netflix, Reed Hastings

O serviço de streaming de vídeo Netflix chegou à marca de 124,35 milhões de assinantes no final de junho, em crescimento de 5,45 milhões de usuários pagantes na comparação com o primeiro trimestre de 2018. O resultado foi divulgado nesta segunda-feira, 16, dentro do balanço da empresa para o período de abril a junho deste ano, e ficou abaixo da expectativa do mercado – a meta era de crescimento de 6,2 milhões de usuários. Com isso, as ações da empresa despencaram na bolsa de valores, sendo negociadas a US$ 343,53, em queda de 14% após o fechamento do mercado.

"Tivemos um segundo trimestre forte, mas não estelar", disse o presidente executivo da empresa, Reed Hastings, em carta enviada aos acionistas. Os resultados financeiros também foram abaixo do esperado: a empresa faturou US$ 3,91 bilhões, enquanto a expectativa era de receitas de US$ 3,94 bilhões. Já o lucro do trimestre ficou em US$ 384 milhões.

Conteúdo. Os resultados são um banho de água fria no momento vivido pela empresa, que conseguiu crescer acima do esperado nos últimos quatro trimestres. Além disso, na semana passada, a empresa conseguiu interromper um recorde de 17 anos da HBO, ao conquistar o maior número de indicações ao Emmy, troféu máximo da televisão norte-americana.

Além disso, a reação dos investidores mostra que nem todos estão contentes com o rumo da empresa de gastar mais e mais bilhões de dólares criando conteúdo original – algo que aumenta os gastos e as dívidas da empresa. "Os investidores estão desanimados, e as projeções para o futuro são suspeitas", disse Eric Schiffer, presidente executivo da empresa de private equity Patriarch.

Para atrair novos clientes, a empresa disse que pretende gastar US$ 8 bilhões em investimentos em programação este ano, além de US$ 2 bilhões para marketing. A expectativa da Netflix é de conquistar 5 milhões de novos assinantes no próximo trimestre – e espera-se que boa parte deles venha da Índia. Na semana passada, o serviço de streaming lançou Sacred Games, sua primeira série original produzida no país asiático, conhecida pela produção de cinema de Bollywood. Em agosto, vem a segunda produção indiana: Ghoul.