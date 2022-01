Krisztian Bocsi/Bloomberg A Netflix anunciou resultados do quarto trimestre de 2021

A Netflix terminou o ano de 2021 com 221,84 milhões de assinantes no mundo todo. O período foi marcado pelo lançamento de filmes como ‘Não Olhe Para Cima’, ‘Alerta Vermelho’ e pelo sucesso da série ‘Round 6’. Nos últimos três meses de 2021, a empresa americana conquistou 8,28 milhões de novos clientes, um salto ante os 4,38 milhões do trimestre anterior.

A receita da companhia atingiu US$ 7,71 bilhões no fim do quarto trimestre, um salto de 16% na comparação com o mesmo período no ano anterior. O lucro por ação da Netflix ficou em US$ 1,33, ante esperados US$ 0.88. No mesmo trimestre em 2021, o lucro por ação era de US$ 3,19 e foi puxado para baixo devido ao aumento de custos da empresa. O lucro líquido caiu 58% do terceiro para o quatro trimestre de 2021, indo de US$ 1,4 bilhão para US$ 607 milhões. Na comparação anual, houve avanço de 11,9%.

As ações da empresa caíram 1,48% logo após o anúncio dos resultados.

Os resultados representam uma desaceleração no ritmo de crescimento da companhia. Durante o ano de 2020, marcado pelo início da pandemia de covid-19, a Netflix ganhou 37 milhões de assinantes. O número representou um crescimento de 31% ante 2019. Com isso, a empresa ultrapassou, pela primeira vez, a marca de 200 milhões de clientes em todo o mundo. Já em 2021, foram 18,18 milhões de novos assinantes.

A redução do ritmo de crescimento está alinhada com o que aconteceu com a concorrente Disney+. Segundo dados divulgados pela empresa em novembro, referentes ao quarto trimestre da companhia, o serviço de streaming de vídeo Disney+ conquistou apenas 2,1 milhões de novos clientes. Entretanto, em dois anos de mercado, o serviço tem 118,1 milhões de assinantes no mundo, mais de 50% do total de assinantes da Netflix.

Para o primeiro trimestre deste ano, a Netflix prevê adicionar 2,5 milhões de novos assinantes, terminando março com 224,34 milhões. Na semana passada, a Netflix anunciou um reajuste de preços nos Estados Unidos. O plano básico da companhia saltou para US$ 9,99, o padrão foi para US$ 15,49 e o multitelas chegou a US$ 19,99 ao mês.