Jason Alden/Bloomberg Netflix deve ganhar anúncios neste ano

Em resposta à perda de mais de 200 mil assinantes no último trimestre, a Netflix confirmou que passará a exibir anúncios na plataforma ainda esse ano. A informação foi anunciada por Ted Sarandos, co-CEO da empresa, durante sua participação no Festival de Cannes, nesta quinta-feira, 23.

“Deixamos um grande segmento de clientes fora da mesa, que são as pessoas que dizem: ‘Ei, a Netflix é muito cara para mim e não me importo em ver anúncios'”, disse Sarandos, que completa: "não estamos adicionando uma camada de anúncios à Netflix como você a conhece hoje". Ao que tudo indica, a plataforma passará a oferecer opções de planos mais baratos, buscando reverter a queda de assinantes. A medida não será, portanto, aplicada a todos os usuários.

De acordo com o Wall Street Journal, a empresa de vendas de anúncios com a qual a Netflix fará a parceria ainda não foi definida, mas a NBCUniversal e o Google foram apontados como os dois principais concorrentes no segmento. Foi sugerido, ainda, que a empresa poderia usar uma parceria apenas temporária, enquanto constrói seu próprio negócio de publicidade.

Em Cannes, o executivo foi questionado sobre a possibilidade de a Netflix se tornar alvo de uma aquisição, já que as ações da empresa despencaram desde o começo do ano. "É sempre uma possibilidade", ele respondeu, mas também acrescentou que a companhia ainda tem potencial para voltar a crescer por conta própria: “Temos bastante escala, lucratividade e fluxo de caixa livre para continuar a expandir o negócio”.

A expectativa de inclusão de propagandas no streaming começou em maio, quando o outro co-CEO da empresa, Reed Hastings, afirmou que a Netflix estava aberta ao modelo de anúncios e que tentaria "descobrir isso nos próximos um ou dois anos”, segundo o The New York Times.